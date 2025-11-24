Grâce à un sublime but de Kiernan Dewsbury-Hall, Everton s’est imposé sur la pelouse de Manchester United (0-1), ce lundi en clôture de la 12e journée de Premier League. Les Toffees réalisent une solide opération en revenant à hauteur des Red Devils, mais ils devraient perdre Idrissa Gana Gueye pour les prochains matchs. Le milieu sénégalais a écopé d’un carton rouge surréaliste.

Vainqueur de Fulham (2-0) juste avant la trêve internationale, Everton a enchaîné une deuxième victoire d’affilée en allant s’imposant, ce lundi soir en clôture de la 12e journée de Premier League, sur la pelouse de Manchester United. Un scénario difficilement croyable, pas seulement parce que les Toffees se rendaient sur la pelouse d’une équipe invaincue depuis cinq matchs, mais surtout parce qu’ils semblaient s’être compliqués les choses dès le premier quart d’heure. En effet, ils se sont retrouvés en infériorité numérique dès la 13e minute, après un carton rouge lunaire d’Idrissa Gana Gueye.

Du jamais vu en Premier League depuis 2008

Ce succès précieux permet au club de Liverpool de revenir à hauteur de son adversaire du soir, avec 18 points, à deux unités de la cinquième place. Mais que ce fut courageux de la part des hommes de David Moyes, surtout avec la sortie de leur milieu de terrain sénégalais. Malgré leur expérience, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, 36 ans, et son coéquipier Michael Keane (32 ans) ont décidé de rendre le début de la soirée difficile à leurs partenaires en s’embrouillant sur le terrain – c‘est le moins que l’on puisse dire – alors que leur gardien Jordan Pikford s’apprêtait à botter un six mètres.

Gana s’en est pris à l’international anglais après une action des Red Devils, que Bruno Fernandes n’a pas pu conclure. Jugeant que son partenaire n’avait pas été assez présent défensivement, l’ex-pensionnaire de Diambars l’a giflé avant que Pickford et Iliman Ndiaye ne séparent les deux hommes et que l’arbitre ne brandisse le carton rouge à Gueye. Il faut remonter à 2008 pour retrouver une scène similaire en Premier League. À l’époque, Ricardo Fuller (Stoke City) s’en était pris violemment à Andy Griffin pour une raison assez identique à l’embrouille déjà mythique entre Idrissa Gueye et Keane.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Gana Gueye 🇸🇳 prend un rouge pour une embrouille avec son propre coéquipier Michael Keane 🤯 pic.twitter.com/4I4ECKzgeb — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 24, 2025

Mais tout est bien qui finit bien. Car peu avant l’heure de jeu, Kiernan Dewsbury-Hall a, lui, décidé d’enflammer l’Old Trafford et les téléspectateurs d’une bien meilleure manière. A la 29e minute, l’ancien joueur de Leicester City et de Chelsea a ouvert le score d’une merveille de frappe. Un but qui aura suffi aux bonheurs d’Everton, malgré les nombreux assauts d’une équipe de Manchester United pas très inspirée, et qui aura peut-être le don de calmer un peu l’ambiance dans le vestiaire d’Everton qui pourrait tout même perdre Gana Gueye pour quelques matchs. Si le Sénégalais est suspendu au moins trois matchs, il pourrait ne pas rejouer avec les Toffees avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations.

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