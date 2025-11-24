Du jamais vu ? Idrissa Gana Gueye a écopé d’un carton rouge direct dans le premier quart d’heure du match entre Manchester United et Everton. Le milieu de terrain sénégalais s’est embrouillé avec son défenseur Michael Keane.

C’est une scène invraisemblable à laquelle on a assisté dans le premier quart d’heure du match de clôture de la 12e journée de Premier League entre Manchester United et Everton. Idrissa Gana Gueye, qui réalisait un bon début de rencontre, a écopé de son premier carton rouge direct en PL à la 13e minute pour – vous lisez bien ? – une altercation avec son coéquipier Michael Keane (32 ans).

Le milieu de terrain sénégalais de 36 ans a reproché au défenseur anglais d’avoir fauté sur la première vraie occasion des Red Devils. Keane lui répond et Gana a complètement pété les plombs, giflant même son partenaire. Un carton rouge très original, rendant complètement fou furieux, hors de lui, l’ancien joueur du PSG. Iliman Ndiaye et Pickford ont même dû intervenir pour le sortir du terrain.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Gana Gueye 🇸🇳 prend un rouge pour une embrouille avec son propre coéquipier Michael Keane 🤯 pic.twitter.com/4I4ECKzgeb — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 24, 2025

C’est la première fois qu’un joueur de Premier League est expulsé pour une altercation avec un coéquipier depuis que Ricardo Fuller, de Stoke City, a été expulsé pour avoir giflé Andy Griffin lors d’un match à West Ham United en 2008. Ainsi Idrissa Gana Gueye rentre dans l’histoire du Championnat d’Angleterre.

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