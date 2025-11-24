Trois semaines après sa première victoire contre Shabab Al-Ahli, Al-Duhail a remporté un nouveau succès en battant, cette fois-ci, Al-Ittihad sur le score de 4 buts à 2. Les partenaires de Youssouf Sabaly signent un résultat probant dans la course à la qualification pour le second tour.

Al-Duhail n’a pas fait dans les détails, ou du moins. Pour leur cinquième sortie de la saison en Ligue des Champions asiatique, les hommes de Djamel Belmadi ont décroché une deuxième victoire, la deuxième de rang après celle contre Shabab Al-Ahli (4-1) il y a trois semaines, en dominant les Saoudiens d’Al-Ittihad (4-2), ce dimanche après-midi.

🔚 نهاية المباراة#الدحيـــــل 4 × 2 الاتحاد السعودي

⚽ 5’ عادل بولبينة

⚽ 33’ عادل بولبينة

⚽ 53’ عادل بولبينة

⚽ 74’ كريستوف بياتيك

⚫ 76’ كريم بنزيما

⚫ 83’ كريم بنزيما الجولة الخامسـة | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/soMtJL5QSj — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) November 24, 2025

Les coéquipiers de Youssouf Sabaly, titulaire pour cette rencontre, ont réalisé 75 minutes parfaites en menant 4-0, grâce à un triplé de l’ailier algérien Adil Boulbina (5e, 33e, 53) et une réalisation de Krzysztof Piątek (74e). Ils se sont un peu relâchés dans le dernier quart, laissant l’occasion à l’attaquant Karim Benzema d’inscrire un doublé (76e, 83e).

Avec cette victoire, Al-Duhail grimpe provisoirement à la 6e place du classement de la Ligue Ouest avec sept points au compteur. Il reste trois journées à disputer et il faudra terminer parmi les huit meilleurs pour se qualifier pour les huitièmes de finale, dans cette Ligue composée d’autres équipes comme Al-Hilal de Kalidou Koulibaly et Al-Ahli d’Edouard Mendy.

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