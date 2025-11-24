Idrissa Gana Gueye s’est fait remarquer, comme jamais, ce lundi soir lors du match entre Manchester United et Everton, en clôture de la 12e journée de Premier League. Le milieu sénégalais a giflé son coéquipier Michael Keane, avant d’être expulsé. Il s’est exprimé sur ses réseaux sociaux pour s’excuser.

Idrissa Gana Gueye (36 ans) était hors de lui. Alors que son équipe, Everton est allée l’emporter lundi sur la pelouse de Manchester United (0-1), le milieu de terrain sénégalais a provoqué des scènes de tension invraisemblables en début de rencontre. Alors que les deux joueurs se faisaient des reproches après une occasion mancunienne, l’ancien du Paris Saint-Germain, de Lille et d’Aston Villa a asséné une gifle à son coéquipier Michael Keane. De quoi se faire exclure dès la 13e minute.

Quelques minutes après la fin de la rencontre, Gana a souhaité présenter ses excuses. « Je veux m’excuser d’abord auprès de mon coéquipier Michael Keane. J’assume l’entière responsabilité de ma réaction. Je m’excuse aussi auprès de mes coéquipiers, du staff, des supporters et du club. Ce qui s’est passé ne reflète ni qui je suis ni les valeurs que je défends. Les émotions peuvent être fortes, mais rien ne justifie un tel comportement. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. »

David Moyes a également évoqué cette scène après la rencontre. « Il s’est excusé dans les vestiaires pour ce qui s’est passé. Il a fait l’éloge des joueurs pour leur performance et les a remerciés », a-t-il déclaré. « C’était un moment de folie. C’était évidemment évitable. Tout ce que je peux dire, c’est qu’Idrissa s’est excusé auprès de nous tous à la mi-temps et a donné sa version des faits. C’est tout ce qu’il pouvait faire, et on passe à autre chose », ajoute à son tour le buteur Kiernan Dewsbury-Hall.

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