L’entraîneur d’Everton, David Moyes, a évoqué avec humour l’altercation entre Idrissa Gana Gueye et Michael Keane, lors de la victoire contre Manchester United, ce lundi.

David Moyes ne condamne pas les mauvaises choses, du moins publiquement. Après la victoire de son équipe d’Everton face à Manchester United (0-1), ce lundi, l’entraîneur écossais a été interpellé par Sky Sports sur la bagarre entre ses deux joueurs Idrissa Gueye et Michael Keane. Il a répondu avec humour, tout en assurant n’avoir jamais assisté à une telle scène. « Non, pas du tout, et je suis surpris. Je pense que si rien ne s’était passé, personne n’aurait été surprise. L’arbitre aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps pour réfléchir, pour régler la situation. Il a dû y réfléchir, peut-être. On m’explique que le règlement stipule que si vous giflez un joueur ou que vous levez le bras, vous risquez une sanction. »

Et d’ajouter : « Mais il y a un autre aspect de voir les choses : j’aime bien voir mes joueurs se battre et ne pas s’énerver les uns contre les autres, même si la passe n’est pas bonne ou que quelqu’un n’a pas fait le bon geste. Je pense que ça fait partie du jeu. Si vous exigez cette dureté et cette résilience pour obtenir un résultat comme celui, alors il faut agir en conséquence. Je suis déçu de l’expulsion, mais tout le monde vous dira que nous avons tous été footballeurs. Je peux vous dire que, assez souvent, on se fâche avec ses coéquipiers. » Suffisamment pour mettre un terme à cette affaire qui fait beaucoup parler en Angleterre et bien ailleurs ? Pas vraiment certain pour le coup.

“I quite like my players fighting each other.” David Moyes shares his honest view on Idrissa Gueye’s red card incident 🗣️ pic.twitter.com/OcadAnxN76 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 24, 2025

wiwsport.com