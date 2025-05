La Fiorentina et Djurgårdens étaient les deux clubs des demi-finales de la Ligue Conférence à ne compter aucun footballeur sénégalais dans leur effectif. Ces deux clubs étant éliminés ce jeudi, il est désormais certain qu’au moins un Sénégalais va remporter la C4, pour la première fois, le 28 mai à Wrocław.

Le Real Betis est passé par tous les états mais le Real Betis tient la première finale européenne de son histoire. Vainqueurs 2-1 au Stade Benito-Villamarin la semaine dernière, les Andalous ont souffert sur la pelouse de la Fiorentina et ont eu besoin des prolongations pour arracher un nul 2-2 synonyme de qualification. En revanche, cela a été beaucoup plus facile à négocier pour Chelsea qui a remporté haut sa demi-finale contre les modestes suédois de Djurgårdens (4-1 à l’aller, 1-0 au retour).

Donc, avec l’élimination de la Fiore et de Djurgårdens – les deux clubs en demi-finales sans joueur sénégalais –, c’est désormais garanti : la Ligue Conférence sera soulevée cette année par un Sénégalais, quoi qu’il arrive. Et ce sera pour la première fois depuis l’existence de cette compétition qui en est à sa quatrième édition. Les Verdiblancos Youssouf Sabaly et Nobel Mendy vont alors se livrer un bon duel, le 28 mai prochain à Wrocław, avec le Blue Nicolas Jackson pour s’adjuger du titre.

wiwsport.com