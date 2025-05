Deux ans après son arrivée en Arabie saoudite, Edouard Mendy a déjà l’occasion de devenir champion d’Asie avec Al-Ahli, qui affronte ce samedi (16h30 GMT) les Japonais du Kawasaki Frontale. L’ancien portier de Chelsea est attendu dans les cages de son équipe.

Le 29 mai 2021, un géant sénégalais au parcours atypique et se trouvant au sommet de son art remportait avec Chelsea, aux côtés d’Antonio Rudiger, Thiago Silva, Ngolo Kanté, Jorginho ou encore César Azpilicueta, la prestigieuse Ligue européenne des Champions. Quatre ans plus tard, Edouard Mendy a l’opportunité d’ajouter à son beau palmarès individuel (une C1, une Supercoupe d’Europe, un Mondial des Clubs, une CAN) une nouvelle ligne en lettres dorées.

En finale de la Ligue des Champions d’Asie avec le Al-Ahli Football Club Saudi, l’ancien gardien de but des Blues, du Stade de Reims et du Stade Rennais, 33 ans, va disputer ce samedi après-midi (16h30 GMT) dans l’enceinte du Stade Roi-Abdallah de Djeddah (Arabie saoudite) sa première grande finale depuis qu’il a quitté le football européen pour aller répondre aux sirènes saoudiennes, il y a deux ans. A l’époque, Mendy suivait les traces de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly.

Mahrez et Firmino dans le sillage de Mendy

Ces deux compatriotes et partenaires en sélection n’ont pas eu la même réussite que lui dans cette Ligue des Champions d’Asie. Al-Nassr et Al-Hilal, battu justement par Al-Ahli, ont été éliminés en demi-finales. Il faut dire qu’Edouard Mendy rend de très bons services au Club Royal. Un des tous meilleurs gardiens de but en Saudi Pro League, où il a réussi à garder sa cage inviolée à 12 reprises pour seulement 20 buts encaissés en 24 matchs, il a été déterminant en Ligue des Champions.

Et ce samedi, le longiligne de 33 ans a l’opportunité en finale contre le Kawasaki Frontale de poser la table et s’asseoir et avec un groupe encore inexistant : celui des joueurs ayant remporté la Ligue des Champions en Europe, et son équivalent en Asie. La liste n’est pas encore rédigée. Il faudra qu’Edouard Mendy remporte cette AFC Champions League pour l’ouvrir. Le Sénégalais aura un point commun avec deux coéquipiers Riyad Mahrez et Roberto Firmino ont aussi gagné la C1 européenne.

