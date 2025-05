Le choc hispano-italien des demi-finales aller de Ligue Conférence a tourné en faveur du Real Betis. Les partenaires de Youssouf Sabaly et Nobel Mendy ont pris le dessus sur la Fiorentina (2-1) et tenteront de capitaliser en Italie la semaine prochaine pour ainsi rejoindre la finale.

Alors que Chelsea, porté par un double de Nicolas Jackson, s’est facilement imposé contre Djurgadens (4-1), l’autre demi-finale aller de la Ligue Conférence a vu le Real Betis s’imposer d’un but (2-1) contre la Fiorentina. Même s’ils peuvent regretter d’avoir concédé en fin de match, les Espagnols prennent une option pour la finale avant le retour en terre italienne, jeudi prochain.

Abde Ezzalzouli a rapidement ouvert le score (8e) après un gros travail sur le côté de droit de Cédric Bakambu. Antony a marqué le but du break (64e) sur une superbe frappe du droit à l’extérieur de la surface. Les Verdiblancos ont eu l’occasion de tripler la mise par Pablo Fornals (66e) mais six minutes plus tard, les visiteurs sont revenus à 2-1 grâce à Luca Ranieri, parfaitement servi en retrait par Robin Gosens (72e).

