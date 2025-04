Dans un match âprement disputé, le dénouement est venu dans les arrêts de jeu, à la 95ᵉ minute, lorsque Builders FC a inscrit un but décisif qui a brisé les rêves des Lusitaniens de disputer une deuxième finale consécutive après celle de 2022. Loin d’être un match facile, ce quart de finale a vu Étoile Lusitana mettre une pression constante sur son adversaire, mais la défense de Builders FC est restée solide tout au long de la rencontre. C’est finalement dans les dernières secondes, après plusieurs occasions manquées de part et d’autre, que Builders FC a su saisir l’opportunité et frapper au bon moment, s’offrant ainsi une place en demi-finales.