Sans Nicolas Jackson, resté sur le banc des remplaçants, Chelsea a facilement remporté son quart de finale aller de Conference League face au Legia Varsovie (0-3). Les Blues font un grand pas vers les demi-finales.

Chelsea n’a pas eu à forcer son talent. Avec un onze totalement remanié et, donc, sans Nicolas Jackson, resté sur le banc des remplaçants, les hommes d’Enzo Maresca se sont baladés en Pologne face au Legia Varsovie (3-0) et verront sans doutes la demi-finale de la Ligue Europa Conférence, cela malgré une première période sans but.

Il a en effet fallu attendre le début de la seconde période pour que le jeune de 19 ans Tyrique George ouvre le score pour les Blues 1-0, 49e). L’Anglais a marqué son premier but avec son club formateur. Puis le doublé de Noni Madueke (57e et 74e) a éteint les Polonais, seulement cinquièmes de leur Championnat.

