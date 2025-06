Zarco a lancé sa campagne de communication pour son combat contre Sa Thiès. Le tombeur de Gris Bordeaux a parlé de son futur adversaire qui, selon lui, devrait travailler à diminuer son poids.

Le champion de Grand Yoff vit une seconde vie dans l’arène. Intraitable depuis plus de deux ans, Zarco enchaine les succès dans l’arène. Invité sur un plateau de la place, le bourreau de Gris Bordeaux a commenté la forme de son prochain adversaire, Sa Thiès. « Ce pataa (lourd) est juste chanceux pour vous dire vrai. Il a de la chance que le combat soit prévu pour un délai de 3 mois. Il aura le temps pour s’entrainer et enlever ce poids. Ce poids ne peut pas me terrasser », a déclaré Zarco sur Sa Thiès.

Il poursuit sa réaction pour minimiser le petit-frère de Balla Gaye 2 qu’il considère même chanceux du fait que le combat soit programmé pour le 22 juin prochain. « Pour vous dire si le combat était prévu dans 2 semaines, vous seriez étonnés de voir ce que j’allais lui faire et tous les Sénégalais allaient le désavouer. On le lui a dit, il doit enlever la graisse de son corps pour pouvoir me défier. Je l’ai bien vu et je sais de quoi je parle. Qu’il s’entraine bien avant d’espérer me battre », a promis celui qui reste sur 4 victoires de rang.

