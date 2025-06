L’équipe nationale du Soudan se prépare sérieusement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, en vue des matchs décisifs à venir. Actuellement en tête du groupe B avec deux points d’avance, les Crocodiles du Nil savent que les prochaines rencontres seront importantes pour leur avenir dans la course pour le mondial.

Conscients de l’importance de ces matchs, l’équipe soudanaise a pris la décision de renforcer son effectif et de disputer un match amical afin d’entrer dans cette phase de qualification dans les meilleures conditions possibles. Ce test est prévu avant d’affronter le Sénégal, le 22 mars prochain, a appris Wiwsport.

En attendant, l’équipe, qui repose en grande partie sur des joueurs locaux, a déjà débuté sa préparation. Le camp d’entraînement a démarré à Taïf, en Arabie saoudite, où les joueurs se sont regroupés. Dans cette optique, et en vue des rencontres contre le Sénégal et le Soudan du Sud, le sélectionneur Kwasi Appiah a pris la décision d’appeler deux nouveaux joueurs à son effectif : Amer Abdullah, ailier du club australien Green Gully, et Jamal Ali, milieu de terrain de Hills United, également en Australie.

Avant le choc décisif contre le Sénégal, l’équipe aura l’opportunité de peaufiner sa préparation avec un match amical contre Oman, prévu pour le 13 mars 2025 à Mascate. Face au Sénégal, prévu le 22 mars au stade international de Benghazi, le Soudan, cherchera à conserver son avance et à consolider sa position en vue des derniers matchs de la phase de qualification. De son côté, le Sénégal mettra tout en œuvre pour reprendre la tête du groupe et éviter toute surprise.

