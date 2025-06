Al-Nassr n’a pas réussi à s’imposer sur la pelouse d’Esteghlal (0-0), ce lundi 3 mars, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions asiatique. Les partenaires de Sadio Mané devront faire mieux au retour, dans une semaine, pour s’éviter une nouvelle désillusion.

Sans sa grande star Cristiano Ronaldo, sous la menace de 99 coups de fouet en Iran pour avoir pris dans ses bras une femme qui n’est pas sa compagne et donc non retenu dans le groupe, Al-Nassr n’a pas fait forte impression sur la pelouse des Iraniens d’Esteghlal (0-0), ce lundi 3 mars. Dans ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions d’Asie, les Saoudiens n’ont pas trouvé la clé.

Sadio Mané, comme Jhon Duran, était pourtant dans le onze de départ et a disputé les 90 minutes. Mais, comme souvent cette saison, l’attaquant sénégalais s’est montré trop tendre, ratant notamment une grosse occasion de but en fin de première période. Les hommes de Stefano Pioli devront en faire beaucoup plus, à domicile lundi prochain, pour espérer rejoindre les quarts.

