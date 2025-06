Ce samedi, on poursuivait la première journée du championnat National 1 Masculin de basket. La Jeanne d’Arc continue sur sa lancée avec une victoire écrasante contre ASUC Sports (78-38), tandis que l’AS Douanes a triomphé sans surprise de l’ASFA (69-48) au stadium Marius Ndiaye.

La Jeanne d’Arc de Dakar paraît de plus en plus difficile à battre en championnat, après une nouvelle victoire impressionnante, sa septième consécutive. La vieille dame s’est vengée des Sudistes d’ASUC Sports qui l’avaient défaite par forfait lors de l’ouverture du championnat, sa seule défaite jusqu’à présent après huit matchs. Il ne manque qu’une victoire à la JA pour se qualifier pour les phases finales. Avec 14 points et 5 passes, Abdoulaye Diène s’est distingué comme le meilleur buteur de la rencontre. ASUC est désormais la dernière équipe du groupe A avec un triste bilan de deux victoires et six défaites.

Dans le groupe B, l’AS Douanes continue d’enchaîner les bonnes prestations après une nouvelle victoire contre l’ASFA. Ainsi, les Gabelous réaffirment leur domination en triomphant des militaires comme ils l’ont fait lors du match aller. Cette réussite permet à Douane de regagner sa position dominante. Après cette cinquième défaite de la saison, l’ASFA occupe la cinquième place dans le classement.

