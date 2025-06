Dans un match maîtrisé tactiquement, le DUC a remporté une victoire nette face à l’Étoile Lusitana (1-0), ce samedi pour le compte de la 16e journée de la Ligue 2. Le sort du match a été décidé par l’inévitable Fallou Faye, unique buteur du match et l’excellent gardien de but, Babacar Djiré.

C’est un match aux enjeux multiples que le DUC jouait ce samedi contre l’Etoile Lusitana pour le compte de la 16e journée de la Ligue 2. Avec l’ambition de s’éloigner de la zone rouge et démarrer la seconde manche de la saison par un succès, les Universitaires voulaient continuer leur bonne série face à un adversaire mieux classé.

Malgré un début de match intense, le score restera vierge au terme de la première période avec des actions mal négociées par DUC. Une légère domination des hommes du coach Arfang Mané a marqué une grande partie de la première manche. Les deux équipes vont regagner les vestiaires timidement.

La reprise a sonné le réveil des Universitaires. À la 50e minute, Pape Assane Cissé, débordant sur l’aile gauche, a adressé un centre millimétré vers le premier poteau. Fallou Faye, le buteur maison, a surgi pour reprendre le ballon d’une frappe puissante à bout portant, laissant le gardien adverse sans réaction. Un but importantissime pour les universitaires désormais devant au score.

Après l’ouverture du score, DUC a volontairement ralenti le rythme, optant pour un repli stratégique. Une posture qui a failli permettre à l’Étoile Lusitana de revenir au score 10 minutes après le but des Universitaires. Sur une belle action collective, Lusitana a surpris la défense du DUC mais un arrêt de gala du portier Babacar Djiré a sauvé les meubles.

Les débats vont se rééquilibrés quand Lusitana est réduite à 10. Quelques minutes après cette expulsion, une autre intervention décisive du gardien Djiré va encore aider les siens à préserver l’avantage face à une formation lusitanienne touchée dans son orgueil. Le score du match ne va pas changer avec ce but de Fallou Faye.

Grâce à cette victoire, le DUC renforce sa position dans le classement du championnat avec une 9e place provisoire. Affichant ainsi des ambitions de montée dans la première partie de tableau de plus en plus claires. Lors de la prochaine journée, DUC recevra le Ndiambour et tentera d’enchainer une 4e victoire de rang en Ligue 2.

