L’AS Monaco n’ira pas plus loin en Ligue des Champions. Les partenaires de Lamine Camara et Krépin Diatta ont été éliminés par Benfica ce mardi soir en barrage retour. Battu à l’aller 0-2, l’ASM a tout fait pour rester en vie mais s’est fait crucifier au terme d’un match spectaculaire (3-3).

L’AS Monaco peut nourrir quelques regrets mais sort les armes à la main. Après leur défaite à domicile lors du barrage aller, les hommes d’Adi Hütter ont longtemps cru pouvoir retourner Benfica, ce mardi au Portugal, mais malgré un match fantastique de leur part, ils ont fini par céder en concédant le match nul au terme d’une rencontre pleine de rebondissements. Ce sont donc les Portugais qui iront en huitièmes de finale où ils affronteront Liverpool ou le FC Barcelone.

https://twitter.com/AS_Monaco/status/1891971088441094596

L’AS Monaco a commencé le match comme elle l’a fini : avec de nombreuses défensives. Kerem Akturkoglu a ainsi profité d’une mésentente entre Christian Mawissa et Wilfried Singo pour ouvrir le score (22e). Mais les Monégasques, dominants et séduisants, ont réussi à égaliser grace à Takumi Minamo (32e), avant de prendre l’avantage par Eliesse Ben Senghir, en début de seconde période (51e). A un quart d’heure de la fin, les deux équipes se dirigeaient vers les prolongations.

Cependant, l’inévitable Vangelis Pavlidis a remis Benfica devant au score cumulé en égalisant sur penalty à 2-2 (76e). Avec Krépin Diatta et Lamine Camara sur le terrain, le club de la Principauté ne savourait pas encore vaincu, d’autant plus que George Inenikhena marquait le but du 2-3 à la 81e, quelques petits instants après son entré en en jeu. Malheureusement pour l’ASM, un but d’Orkun Kokcu à la 84e (3-3) a permis à Benfica d’éviter des prolongations qui semblaient inévitables.

