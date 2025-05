Après deux éditions en ligne réussies, Africa Foot Goal franchit un nouveau cap avec une première édition en présentiel, prévue du 17 au 19 février 2025 à la Place du Souvenir à Dakar. Organisé par Jappo Sports Entertainment, cet événement coïncide avec les 20 ans de Jappo, une référence dans l’organisation d’événements sportifs en Afrique. Son président, Diamil Faye, nous en dit plus sur cette conférence qui ambitionne de réunir tous les acteurs du football africain pour débattre de son avenir.

Pour Diamil Faye, la professionnalisation du football est un processus global qui implique l’ensemble des acteurs : fédérations, clubs, joueurs, agents, sponsors et décideurs. Africa Foot Goal vise donc à poser le débat sur les défis du football africain et proposer des recommandations pour améliorer sa gestion.

« La professionnalisation est une démarche, une attitude qui concerne l’ensemble des acteurs du football. Le but est de réunir tout le monde sans exception pour parler de football, de son évolution, voir où on en est et quelles recommandations on peut faire pour améliorer sa gestion », explique Diamil Faye. Les thématiques abordées seront variées, allant de la gouvernance à la performance des joueurs, en passant par le football féminin, la diplomatie sportive et l’après-carrière des footballeurs.

Des invités de prestige pour des échanges de haut niveau

L’événement accueillera des experts du football africain et mondial, parmi lesquels : le directeur de la gouvernance de la FIFA (nom à confirmer), qui présentera les nouvelles réformes mises en place par l’instance mondiale, Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, qui interviendra sur l’apport de la technologie dans la performance des joueurs. Des agents de joueurs de renom, comme Thierno Seydi, aux côtés d’autres figures incontournables du métier. Philippe Doucet, journaliste sportif, ainsi que Abou Bakry Ba et Yoro Mangara.

Le président de la FSF, Augustin Senghor, qui prendra part aux discussions sur les droits TV. Steve Coleman, chef de la sécurité de Manchester City, qui partagera son expertise et la Fondation Johan Cruyff, qui participera pour la première fois à une conférence en Afrique.

Outre les conférences et les débats, Africa Foot Goal 2025 mettra l’accent sur le networking et les opportunités professionnelles. L’objectif est d’offrir un cadre où les participants pourront échanger, développer des projets et saisir des opportunités d’affaires et d’emploi. « Dans cinq ans, on aimerait être une conférence qui attire plus de 1000 personnes, où il y a du réseau, du business, et que les gens puissent y trouver du travail et des opportunités », affirme Diamil Faye.

Avec une ambition clairement affichée, Africa Foot Goal se positionne comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui veulent contribuer à l’évolution du football en Afrique.

wiwsport.com