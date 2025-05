Cette équipe désormais est à prendre désormais au sérieux. Quatre jours après avoir tenu tête à Liverpool dans le derby de la Merseyside, les hommes de David Moyes, survoltés depuis l’arrivée de l’expérimenté entraîneur écossais, sont parvenus à repartir sur de nouvelles bases victorieuses. Cette fois-ci, c’est Crystal Palace qui a mordu la poussière (1-2) ce samedi en Premier League, et de surcroît au Selhurst Park. Un succès qui permet aux Toffees de grimper à la 13e place avec le même nombre de points (30) que les Eagles (12es).

Dans une rencontre ouverte et passionnante, les Toffees, qui devront faire sans Iliman Ndiaye pour longtemps, ont été les premiers à frapper. Juste après une énorme occasion manquée de l’ailier sénégalais Ismaila Sarr, qui a vu sa frappe finir sur la transversale, Carlos Alcaraz et Beto profitent d’une remise en touche manquée de Mitchell pour ouvrir le score (42e). Mateta avait égalisé dès la reprise (47e). Mais Alcaraz (80e) a fait gagner la bande à Idrissa Gueye, qui aura donc mérité cette 4e victoire sur les cinq derniers matchs de Championnat.

Everton make it four wins in their last five PL matches and move up to 13th 😤#CRYEVE pic.twitter.com/0f74BJxRHk

— Premier League (@premierleague) February 15, 2025