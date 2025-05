En déplacement au Stade du Roudourou de Guingamp dans un choc entre prétendants à la montée, le FC Metz a signé une elle victoire en l’emportant 0-3. Le jeune attaquant sénégalais Idrissa Gueye en a profité pour inscrire son troisième but en Ligue 2.

Invaincu sur ses onze derniers matchs de Championnat avant la 23e journée de Ligue 2, le FC Metz avait un match risqué sur la pelouse de Guingamp ce samedi. Mais les hommes de Stéphane Le Mignan ne sont pas tombés dans le piège de l’En Avant puisqu’ils se sont imposés 0-3 au Stade du Roudourou et réalisent une superbe opération au classement général.

Impeccables défensivement, Sadibou Sané et ses partenaires ont été bien plus réalistes dans cette partie pour surprendre leurs adversaires. Dans un match intense, Gauthier Hein a ouvert le score sur penalty (28e). Puis ans les dernières minutes de ce match, Idrissa Gueye a surgi pour donner de l’air à son équipe, marquant déjà son troisième but pour son sixième match de Ligue 2.

Les Grenats ne sont pas contentés de la réalisation de leur jeune attaquant sénégalais puisque Mathieu Udol y est allé de sa patte pour sceller le match. Au classement, le FC Metz profite des trois points engrangés ce samedi ainsi que de la défaite du Paris FC pour prendre cinq points d’avance sur son adversaire du soir et se hisser à la deuxième place du Championnat français de D2.

#EAGFCM [ ℙ𝕣𝕠 ] VICTOOOOOOIRE 🇱🇻 3 buts et un clean sheet, les Grenats s'imposent largement face à @EAGuingamp !! Elle fait du bien celle-là ! BRAVO Messieurs 💯♥️ pic.twitter.com/JIoOQCek8b — FC Metz ☨ (@FCMetz) February 15, 2025

