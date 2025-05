Du 19 au 21 février 2025, Dakar accueillera la 11e édition de la Convention Internationale du Sport en Afrique (CISA). Cet événement majeur, initié par Diamil Faye, président de Jappo Sports Entertainment, revient après une pause avec un programme diversifié et des thématiques d’actualité. Sous le thème “Le sport en mouvement en Afrique”, la CISA ambitionne de réunir les acteurs du sport africain et mondial pour repenser le développement du secteur sur le continent.

Avec une histoire riche marquée par des éditions en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc, au Cap-Vert, au Mali et au Nigeria, la CISA s’est imposée comme un espace de réflexion incontournable sur les enjeux du sport en Afrique. Après une pause due à la pandémie de Covid-19 et une période d’évaluation, l’événement revient avec une approche plus inclusive et un programme élargi. « C’est notre plus grande conférence parce qu’elle a un vécu. Elle en est à sa 11e édition. Nous avons fait une pause pendant quelques années parce qu’il y a eu le Covid et on voulait évaluer aussi. » explique Diamil Faye, président de Jappo Sports Entertainement organisateur de cet événement.

L’édition 2025 de la CISA se distingue par l’inclusion de nouvelles thématiques et la participation d’acteurs de renom. Parmi les sujets abordés : ⁠Sport et inclusion avec l’implication de Special Olympics au Sénégal, ⁠Gouvernance et diplomatie sportive avec l’héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, une occasion d’évaluer comment cet événement peut impacter durablement le développement du sport au Sénégal et en Afrique. ⁠Technologie et sport avec l ’intelligence artificielle et son impact sur le sport. l ’Esport, avec un panel inédit réunissant des figures majeures du secteur : le Prince Faisal Al Saoud d’Arabie Saoudite, président de la Fédération internationale d’Esport, Leandro Larrosa directeur général de l’engagement numérique eu du marketing du CIO, Christian Volk, chargé du Esport au niveau de la FIFA et Aladjiman qui représente de la Fédération sénégalaise d’Esport. « Ce sera la première fois qu’un panel de ce niveau est organisé en Afrique sur l’Esport, soulignant l’essor de cette discipline sur le continent » a souligné M Faye.

Il est prévu aussi des formations et accompagnement des acteurs du sport avec des ateliers dédiés aux journalistes sportifs africains, animés par des experts comme Christophe Diremszian (RFI), Abou Bakry Ba et Souleymane Kane. Et aussi un séminaire pour les athlètes, animé par Balla Dièye, afin de les aider à mieux gérer leur carrière et leur reconversion.

Avec cette 11e édition, la Convention Internationale du Sport en Afrique confirme son rôle de plateforme stratégique pour le développement du sport africain. L’objectif est d’encourager la professionnalisation du secteur, d’explorer de nouvelles opportunités et de mettre en lumière les talents africains, tout en ouvrant des débats cruciaux sur l’évolution du sport sur le continent.

« Le sport en mouvement en Afrique » n’est pas qu’un simple thème, c’est une véritable vision pour faire avancer le sport africain à travers des initiatives concrètes et des échanges de haut niveau.

