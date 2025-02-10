Le journal wiwsport, votre journal sportif gratuit, vous offre un tour complet de l’essentiel de l’actualité de tous les sports du Sénégal.
À la UNE :
Ama Baldé vs Franc
Quand la GUERRE des MENTORS embrase l’arène avant le choc !
– XLo encense Franc « Il est plus dangereux que moi… »
– BG2 prédit « Ama sera le vainqueur dimanche… »
TOTW
Soumaré éblouissant, Soumano en sauveur
Foot Local
Ligue 2 – DUC retrouve le sourire
Rennes
Un 2/2 historique pour Habib Beye
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de wiwsport pour télécharger et lire gratuitement le Journal wiwsport votre quotidien sportif sénégalais.
wiwsport est le n°1 du sport au Sénégal. Retrouvez toute l’actualité sportive du Sénégal sur nos plateformes digitales : site web, application mobile iOS et Android, chaîne YouTube et réseaux…
wiwsport.com