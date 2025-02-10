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À la UNE :

Ama Baldé vs Franc

Quand la GUERRE des MENTORS embrase l’arène avant le choc !

– XLo encense Franc « Il est plus dangereux que moi… »

– BG2 prédit « Ama sera le vainqueur dimanche… »

TOTW

Soumaré éblouissant, Soumano en sauveur

Foot Local

Ligue 2 – DUC retrouve le sourire

Rennes

Un 2/2 historique pour Habib Beye

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