À l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été de 2026 que le Sénégal s’apprête à accueillir à Dakar, Diamil Faye a été nommé Conseiller spécial Sport du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Une responsabilité qui s’appuie sur un parcours de plus de trente ans dans l’univers des grands événements sportifs internationaux.

Formé en management du sport et titulaire d’un MBA dans ce domaine, Diamil Faye débute sa carrière en 1994 au Cambodge avant de rejoindre progressivement les circuits du mouvement olympique. Il occupe plusieurs responsabilités lors de grands rendez-vous sportifs, notamment aux Jeux olympiques d’été de 2000 où il intervient comme Directeur Afrique, puis aux Jeux olympiques d’été de 2004 en qualité de Directeur Afrique et Amériques. Lors des Jeux olympiques d’été de 2008, il est mobilisé comme expert sur les questions liées au village olympique et paralympique.

Il participe également à l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d’été de 2010 et des Jeux olympiques de la jeunesse d’été de 2014, renforçant ainsi son expertise dans la gestion d’événements multisports destinés aux jeunes athlètes.

Son expérience ne se limite pas à l’organisation opérationnelle. Diamil Faye prend part à plusieurs campagnes de candidatures olympiques ayant conduit à l’attribution des Jeux olympiques d’hiver de 2014, des Jeux olympiques d’été de 2020, des Jeux olympiques d’hiver de 2022 et des Jeux olympiques d’été de 2024. Consultant pour la FIFA depuis 2012, il accompagne plusieurs fédérations africaines dans des projets de structuration et de développement. Il intervient également comme expert auprès de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique sur des questions d’administration et d’organisation des Jeux africains.

De retour au Sénégal en 2005, il fonde JAPPO Events & Sports Management et s’implique dans plusieurs initiatives sportives et entrepreneuriales locales, tout en poursuivant une activité internationale. Depuis 2018, il conseille également le Comité Olympique et Paralympique d’Arabie Saoudite dans le cadre de réformes structurelles et de projets liés à l’accueil d’événements majeurs.

Sur son compte LinkedIn, Diamil Faye a confirmé sa nomination et exprimé sa reconnaissance envers les autorités sénégalaises. « J’ai l’honneur d’assumer, depuis le début de l’année, la fonction de Conseiller spécial Sport auprès de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Je tiens à exprimer ma gratitude pour la confiance accordée et pour l’opportunité de contribuer au développement du sport au Sénégal », a-t-il écrit.

Il a également indiqué vouloir travailler « en coordination étroite avec les acteurs publics et privés » afin de renforcer la vision présidentielle et de participer au développement d’« un écosystème sportif inclusif et durable ».

Selon lui, sa première mission consistera à accompagner l’État dans la préparation et la livraison des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. « Fort d’une expérience internationale en gestion d’événements, en relations institutionnelles et en gouvernance du sport sur les cinq continents, je mets désormais ces compétences au service de notre pays avec engagement », a-t-il ajouté, soulignant que ce projet offrira l’opportunité de mettre son expertise au service d’un événement d’envergure.

Avec cette nomination, les autorités sénégalaises misent ainsi sur un profil expérimenté, familier des standards internationaux et des exigences organisationnelles des grands rendez-vous sportifs, au moment où Dakar se prépare à accueillir pour la première fois sur le continent africain les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

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