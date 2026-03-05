Dans un communiqué transmis à la rédaction de Wiwsport, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a officialisé la liste des compétitions internationales dont la participation sera financée par l’État pour l’année 2026.

Le budget alloué aux compétitions sportives pour cette année est désormais connu. Sous la supervision de la ministre Khady Diène Gaye, le ministère a consacré plus de 4 milliards de francs CFA à ces activités. Cette décision fait suite à la demande adressée aux fédérations et groupements sportifs de soumettre leurs programmes budgétisés, dans le cadre de la planification des activités sportives et de l’optimisation des ressources de l’État.

Au total, 43 fédérations et groupements ont répondu à cet appel, proposant 223 compétitions internationales pour un coût estimé à près de 6,7 milliards de francs CFA. Après examen, avec l’appui du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais et des fédérations, 101 compétitions ont été retenues pour financement, impliquant 35 fédérations et groupements sportifs, pour un montant total de 4,645 milliards de francs CFA.

Le football, discipline phare du pays, dispose par ailleurs d’un budget spécifique qui ne sera pas pris en compte dans cette planification, a appris Wiwsport auprès de l’instance.

La sélection des compétitions a été guidée par des critères précis. Seules les fédérations respectant leurs obligations statutaires et internationales, organisant régulièrement des compétitions nationales et assurant leur représentativité ont été éligibles. La défense d’un titre, le classement mondial, la zone géographique de l’événement et la priorité accordée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ont également été pris en compte. Parmi les disciplines retenues figurent l’escrime, les sports de combat, le handball, le basket-ball, le canoë-kayak, le volley-ball, le rugby, le tennis de table, la danse sportive et bien d’autres, qui participeront à des compétitions internationales tout au long de l’année.

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