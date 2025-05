Dans sa préparation pour la prochaine CAN, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a accroché la Tanzanie 1-1, ce dimanche soir à Casablanca, au terme d’un match plaisant mais finalement gâché par une bagarre générale entre joueuses. Les Lionnes défieront le Maroc mardi, toujours en amical.

Un match n’est jamais vraiment amical, surtout quand c’est une première entre les équipes nationales féminines du Sénégal et de la Tanzanie. Et ça, Mareme Babou et Opa Clément peuvent en témoigner. Alors qu’on se dirigeait tranquillement vers un match nul entre Sénégalaises et Tanzaniennes (1-1), ce dimanche soir au Stade Bachir de Mohammedia (Casablanca), la latérale gauche des Lionnes et la capitaine des Twiga Stars ont déclenché une bagarre (presque) générale entre les deux équipes.

Tout est parti sur un ballon en touche pour la Tanzanie que Clement a voulu arracher des bras de Babou dans les arrêts de jeu. La nouvelle joueuse de Strasbourg ne voyait pas les choses d’une façon aisée. De quoi provoquer la colère de son adversaire qui lui filait une balle au visage… et puis tout est parti (littéralement) en vrille. Il aura fallu l’intervention des staffs techniques des deux sélections pour remettre un peu de l’ordre et pouvoir finir la rencontre. Une rencontre qui aura tout de même été plaisante à regarder.

Un nul mérité pour les Lionnes

Dans une première période accrochée mais rare en action de buts, les Tanzaniennes ont ouvert le score juste avant la pause. À la réception d’un bon centre d’Aisha Masaka, Opa Clement, elle-même, contrôle de la poitrine dans la surface et ajuste parfaitement une Adji Ndiaye partie à l’abordage. Au retour des vestiaires, les mouvements sénégalais étaient beaucoup plus fluides. Il a même fallu une intervention autoritaire de Najiatt Abass pour que Fatoumata Dramé n’égalise pas dès la reprise (48e).

Avec les entrées d’Adama Sané et Hapsatou Malado Diallo, les partenaires de Mama Diop, la capitaine du jour, ont insisté avec la balle et assiégé le camp adverse. Lancée par Mama Diop, Malado filait au but mais butait sur une Abass autoritaire dans sa sortie, quelques instants avant un sauvetage sur la ligne de Julitha Singano (61e). Finalement, un penalty obtenu par Mama Diop, sandwichée dans la surface tanzanienne, a permis aux Lionnes d’arracher le nul par Nguénar Ndiaye (88e). Le Maroc les attend mardi.

