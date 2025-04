Les partenaires de Cheikh Niasse s’inclinent (0-3) contre meilleurs qu’eux lors de la première journée de la phase de ligue de Ligue des Champions.

Mardi au Stadion Wankdorf, les Young Boys de Berne lançaient leur campagne européenne de Ligue des Champions face à l’un des grands revenants de la compétition, Aston Villa. Mais à l’image de ce qu’ils montrent depuis le début de la saison en Championnat (3 défaites, 3 nuls en 6 journées), les hommes de Patrick Rahmen ont été en grande difficulté face aux Anglais.

Malgré un premier quart d’heure convaincant, où ils ont mis Emiliano Martínez à l’épreuve, les partenaires de Cheikh Niasse, le milieu de terrain sénégalais titulaire, ont sombré face à la réussite des Villans. Youri Tielemans a ouvert le score à la 27e. S’en suivra le but du break de la part Jacob Ramsey, profitant d’une terrible erreur du défenseur guinéen Mohamed Camara (38e).

Beaucoup plus dominateur en seconde période, Aston Villa a quand même pu compter sur son gardien argentin pour éviter la réduction du score des Suisses. Et pour ne rien arranger pour ces derniers, si Jhon Duran s’est vu refuser un but, Amadou Onana apparaîtra pour corser l’addition (86e). Une lourde défaite, donc, pour les Young Boys pour entamer cette nouvelle version de la C1.

