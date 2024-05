Il faudra attendre la 6e journée de la conférence Sahara pour connaître le sort de l’AS Douanes qui n’a pas réussi à battre l’US Monastir ce samedi à Dakar Arena. Les Gabelous enregistre une 3e défaite.

Moins défensive à l’entame du match, l’AS Douanes aura du mal à tenir l’attaque Monastirienne requinquée par sa précédente victoire. L’entrée du pivot Adama Diakhite va faire beaucoup de bien pour l’AS Douanes qui rattrape l’écart. Il ajoute 6 points à son équipe et la permet de se rapprocher à la fin du premier quart temps (15-17). Le 2e quart sera le plus compliqué à gérer pour l’AS Douanes qui prend 17 points pour n’inscrire que 10. Le manque d’efficacité des Gabelous sera fatale. On note 0 tir primé réussi en première période et seulement 52% en tir à 2 points. Le club hôte de la Conférence Sahara traîne derrière à la pause (44-27).

Il faudra attendre 3 minutes jouées dans le 3e quart temps pour voir le premier tir primé de l’AS Douanes. Harouna réduit un peu l’écart (39-50). Un panier de Diakhite derrière force Monastir à prendre un temps mort après le 5-0. Le score est de 41-50 après 5 minutes jouées. Mike Fofana suit le rythme + 3 points. Toutefois, le bon élan des Gabelous sera stoppé par le numéro 14 du club tunisien qui claque un 8- 0 en fin de ce dernier quart temps. L’écart est encore creusé (48-35).

Le manque d’efficacité des Gabelous va encore marquer le dernier quart temps. Même sur les lancers francers, ils ne réussiront que 21/33. Menée au score, l’AS Douanes n’arrivera pas à remonter la pente malgré 34 points inscrits. Mike Fofana va réduire l’écart en fin de quart temps. Un panier important mais insuffisant pour arrêter la saignée : 27 points encaissés !

Battues lors de cette 5e journée, l’AS Douanes et l’Armée Patriotique Rwandaise vont livrer une guerre sans merci ce dimanche à Dakar Arena pour tenter de se qualifier. Désormais, l’US Monastir, l’AS Douanes et l’APR compte chacune 2 victoires et 3 défaites. Toutes ces équipes ont une possibilité de se qualifier. Avec 4 victoires obtenues, Rivers Hoopers est déjà qualifié.

wiwsport.com