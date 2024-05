La 22ᵉ journée de l’élite du football sénégalais sera disputée ce week-end avec des duels qui s’annoncent palpitants dont le choc au sommet entre le leader, Teungueth FC et son dauphin ASC Jaraaf. Deuxième du championnat avec 36 points, soit 7 points de moins que TFC, Jaraaf cherchera à s’imposer à domicile devant le leader et réduire l’écart de points.

Leaders du championnat avec 43 points au compteur, les protégés de Cheikh Guèye vont se déplacer ce dimanche 5 avril au stade municipal de Ngor pour affronter ceux de Malick Daf. TFC essaiera de battre le club le plus titré du Sénégal et mettre certainement à terme son rêve d’être champion du Sénégal 2024. Mais, ça ne sera pas facile, car le vainqueur de la Coupe du Sénégal 2023 fera tout pour empêcher aux Rufisquois de glaner leur 13ᵉ victoire de la saison. Lors de la précédente journée, les deux formations avaient toutes remporté leurs matchs. Les Médinois avaient battu (1-0) l’AS Pikine, même résultat pour Serigne Koita et ses coéquipiers face à la SONACOS.

Pour le samedi 4 mai 2024, il y aura 3 matchs à à suivre. Il s’agit des rencontres entre Diambars FC (14ᵉ, 17 pts) et l’US Ouakam (9ᵉ, 22 pts), le match devant opposer Dakar SC (5ᵉ, 30 pts) à Linguère (8ᵉ, 25 pts) et l’affiche l’US Gorée (7ᵉ, 27 pts) / Jamono Fatick (13ᵉ, 19 pts). Après sa victoire contre Jamona FK (4-3), la lanterne rouge du championnat tentera de se faire l’US Ouakam qui sortait d’une défaite contre DSC (1-0). Les Ouakamois n’ont plus droit à l’erreur, car ils ont seulement 3 point de plus que le premier club relégable, à savoir Jamono FK.

Casa Sports affrontera l’AS Pikine à Kolda, ce dimanche

Tous qualifiés en huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal, le club fanion de la région de Ziguinchor et le club de la banlieue de Dakar, AS Pikine, ils chercheront à ne plus commettre de faux pas dans cette dernière ligne droite de Ligue sénégalaise de football. Surtout pour le champion du Sénégal 2022, qui lutte pour le maintien. Lors de la 21ᵉ journée, les poulains de Joseph Senghor avaient perdu au stade Alassane Djigo (1-0) contre la Jaraaf de Dakar. Ils feront tout pour renouer avec le face à ceux de Cheikh Cissé, qui avaient partagé des points avec Génération Foot (1-1).

Les deux autres rencontres de ce dimanche 5 mai 2024 mettront aux prises Guédiawaye FC (3ᵉ, 36 points) contre Génération Foot (10ᵉ, 22 points) et SONACOS (6ᵉ, 28 pts) face à Stade de Mbour (12ᵉ, 21 pts). Auteur de deux victoires consécutives en championnat, les Sadistes tenteront d’enregistrer leur 3ᵉ victoire de suite et de garder leur dynamique.

wiwsport.com (François Fara BAGNOUNCOUME)