En battant sans forcer la Guinée (2-0), l’Équipe Nationale du Sénégal a officialisé sa première place du groupe C et réalisé un carton plein. Une performance inédite dans son Histoire en Coupe d’Afrique des Nations réalisée grâce à de nombreux points positifs.

Au presque parfait. Les Lions ont terminé leur phase de groupes de la CAN 2023, mardi 23 janvier, avec un succès acquis en seconde période face à la Guinée au Stade Charles-Konan-Banny (2-0). Si la qualification pour les huitièmes de finale était chose faite après les deux premières journées, les champions d’Afrique en titre sont parvenus à assumer leur statut de favoris avec un carton plein. En attendant de connaître leur adversaire pour leur huitième de finale, qui se déroulera lundi prochain, ils vont maintenant recharger les batteries après une phase de groupes au bilan parfait.

Si durant plusieurs années, l’Équipe Nationale du Sénégal balbutiait face à ses adversaires au point de perdre bon nombre de ses rencontres, cela ne semble désormais plus être le cas. À présent, les Lions ont appris à gagner en imposant leur propre rythme de jeu, sans toujours pratiquer un football clinquant. Et ça, c’est une qualité que seules les grandes nations possèdent. En effet, durant ses trois rencontres remportées dans cette phase de groupes, le pays de la Terranga n’a pas tout le temps dominé outrageusement les débats, mais c’était toujours suffisant pour plier son adversaire.

Un collectif qui tourne très bien

Les succès nets et sans bavure face à la Gambie (3-0) puis le 3-1 contre le Cameroun avaient confirmé que les partenaires de Kalidou Koulibaly ne sont pas là pour gamberger. C’est simple, les Lions ont vécu sur ces deux premières sorties le scénario pour le moins inverse de la pénible entame de la CAN 2021 au Cameroun contre le Zimbabwe (1-0) puis face au Malawi (0-0). Avec humilité, Aliou Cissé avait ensuite demandé à ses hommes de ne pas vite s’enflammer. À l’arrivée, un neuf sur neuf historique (seule sélection à y parvenir dans cette CAN), huit buts marqués pour un encaissé.

Et puis, c’était l’un des points à vérifier lors de ce début de compétition : comment allaient évoluer Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Habib Diallo (voire Abdou Diallo), eux qui sont exilés dans le Golfe ? Pour l’instant, Aliou Cissé peut être satisfait de ce qu’il a observé dans cette première phase de CAN. Durant les trois premières rencontres, ces joueurs ont parfaitement répondu à l’intensité. Presque désormais habitués à jouer sous la chaleur en Saudi Pro League, ils ont même semblé les meilleurs à ce niveau, contrairement à des joueurs comme Ismail Jakobs, Pape Gueye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr qui ont baissé en intensité et ont souffert vers les fins de match.

Au vu de sa complicité et de ses récentes prestations, le duo central Koulibaly – Moussa Niakhaté semble s’imposer comme titulaire. Mais à côté d’eux, Abdou Diallo et Abdoulaye Seck, voire même un Pape Gueye en défense centrale contre la Guinée, ont répondu présents dans ce secteur de jeu. Ismail Jakobs, même s’il doit hausser son niveau, s’est montré précieux dans certaines interventions, tandis que Krépin Diatta est décisif sur le flanc droit. Au milieu de terrain, la jeunesse a pris le pouvoir avec l’installation de Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Pape Gueye. Mais l’expérience est aussi au rendez-vous, en résulte les bonnes entrées d’Idrissa Gueye, de Nampalys Mendy et Kouyaté.

Avec les changements de système, le danger vient de partout

Mais alors qu’Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané ont tous trouvé le chemin des filets, le secteur offensif dans sa généralité semble clairement le plus déterminant à l’issue de cette phase de groupes. À défaut d’homme providentiel, ils sont sept joueurs à avoir trouvé le chemin des filets et ils viennent pratiquement tous de chaque secteur du terrain. Contre la Gambie, ce sont deux milieux de terrain qui avaient marqué (Lamine Camara avec un doublé et Pape Gueye). Face au Cameroun, c’est le trio offensif Sarr – Diallo – Mané qui avait trouvé le chemin des filets. Puis, face à la Guinée, le défenseur central Abdoulaye Seck est monté avec sa tête, avant le but d’Iliman Ndiaye, venu du banc des remplaçants.

De plus, les champions d’Afrique en titre font mal là où ça manquait parfois. Séduisants sur plusieurs séquences de jeu, à l’image de celle-ci sur le but du 3-0 face à la Gambie où 13 passes ont été échangées suite à une séquence de possession de 48 secondes qui a commencé par une relance d’Édouard Mendy, ou sur cette longue relance de Mendy vers Nicolas Jackson sur le 3-1 contre le Cameroun inscrit par Sadio Mané, les Lions ont des atouts sur les balles arrêtées. Avant le début de la compétition, Aliou Cissé savait que son équipe possédait de sérieux atouts dans ces phases de jeu. L’ouverture du score d’Ismaila Sarr face au Cameroun intervient après un corner de Lamine Camara. Et la patte droite de Krépin Diatta et la tête d’Abdoulaye Seck ont fait des ravages face au Syli National.

L’étalage du spectre des buts du Sénégal dans cette première partie de CAN n’est évidemment pas un hasard. Aliou Cissé a voulu donner du temps de jeu au maximum de joueurs. Seuls les gardiens Mory Diaw et Alfred Gomis, Youssouf Sabaly, Abdallah Sima (blessés), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et Bamba Dieng (choix) n’ont pas encore foulé les pelouses ivoiriennes. Mais il faut également dire que le constant changement de système du sélectionneur favorise la multiplicité des dangers. À bien des égards, cette Équipe Nationale du Sénégal est devenue une forteresse presque imprenable en vue des « matchs vérités » de cette CAN. Et on se dit que le rêve de conserver le titre est plus que jamais d’actualité.

wiwsport.com