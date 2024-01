Au terme d’une rencontre sans saveur mais marquée par quelques tensions, l’Equipe Nationale du Sénégal est venue à bout de la Guinée (2-0) grâce à des but d’Abdoulaye Seck et d’Iliman Ndiaye. Grâce à cette troisième victoire en trois matches, les Lions terminent en tête de leur groupe et disputeront leur huitième de finale à Yamoussoukro contre un meilleur troisième.

Ce n’était pas grandiose, mais le carton plein tant attendu est bien là. L’Equipe Nationale du Sénégal, certes avec seulement deux changements dans le onze de départ avec l’entrée d’Abdoulaye Seck et de Nampalys Mendy, a patienté mais s’est finalement imposée au Stade Charles Konan Banny pour son troisième match de groupe face à la Guinée (2-0). C’est bien le défenseur du Maccabi Haifa qui met devant son équipe, avant qu’Iliman Ndiaye ne sécurise le succès. Et c’est la première fois de son Histoire que le Sénégal prend 9 points sur 9 en CAN.

S’ils n’ont pas assuré le spectacle comme face à la Gambie et au Cameroun, les hommes d’Aliou Cissé ont fait le travail, en s’imposant pour la troisième fois dans cette Coupe d’Afrique des Nations, sur la plus petite des marges, face à une équipe de la Guinée qui ne s’est jamais montrée dangereuse. Avec deux changements dans son onze de départ, le sélectionneur sénégalais s’attendait forcément à voir ses troupes enchaîner sur le même rythme. Du rythme, il en a longtemps manqué dans cette rencontre entre deux équipes assez calculatrices.

Une première période sans folie

Mais il faut dire que Syli National et Lions voulaient marquer d’entrée leurs empreintes et des tensions ont début dès les premiers instants. Après cette semelle d’Ismail Jakobs sur Aguibou Camara (1er), suivait cette petite altercation entre Nampalys Mendy et Naby Keita. Puis, place au jeu. Idéalement lancé dans la profondeur par Pape Gueye, Ismaila Sarr défie la défense guinéenne mais se fait contrer (7e). Avec pas mal d’imprécisions techniques de leur part, les Sénégalais n’ont pas réussi à cadrer un tir et les Guinéens frapper au but dans une première période fermée et, encore une fois, marquée par de nouvelles tensions provoquées par Ismail Jakobs.

Beaucoup plus entreprenants et dominateurs aux retour des vestiaires, les champions d’Afrique en titre ont fini par imposer leur rythme. Un centre de Krépin Diatta (48e) et un autre de Nampalys Mendy, repris de la tête par Abdoulaye Seck (52e), ont fait douter la défense guinéenne. Mais peu après, c’est Kalidou Koulibaly et sa défense qui se fait un peu prendre par Facinet Condé, bien que Pape Gueye soit revenu au bon moment (56e). Dans la foulée, Sadio Mané, parfaitement lancé en profondeur, a effacé le gardien guinéen Ibrahim Koné, se met face au but vide mais loupe complètement le cadre (58e). C’était l’occasion de la rencontre pour l’attaquant d’Al-Nassr.

Seck met les Lions devant, Iliman éteint la Guinée

A force d’insister, les Lions ont fini par faire craquer le Syli National. Touché dans son couloir, Krépin Diatta a obtenu un coup-franc. Puis, le sociétaire de l’AS Monaco place parfaitement son centre et peut trouver la tête d’Abdoulaye Seck (0-1, 61e). Titulaire en l’absence de Moussa Niakhaté et Abdou Diallo, le défenseur du Maccabi Haïfa a marqué son deuxième but en sélection et le septième pour le Sénégal dans cette phase de groupes. C’est un record après trois matchs de poule par rapport aux 6 réalisations de la CAN 2017.

Avec les changements, les Lions ont trouvé plus de fraîcheur pour la fin de match. Sadio Mané s’est vu refuser un but à la 85e minute – logique puisqu’il était hors-jeu. Mais quelques minutes plus, les hommes d’Aliou Cissé ont tué tout suspense dans cette rencontre. Parfaitement décalé sur la droit par Sadio Mané, Iliman Ndiaye décide de conclure astucieusement d’un tir croisé qui se loge sur la gauche du but (0-2, 90+1e). Edouard Mendy peut ensuite s’illustrer devant Guilavogui (90e+5). Et voilà, le parcours sans-faute en phase de groupes et la première place est au Sénégal. Les Lions joueront leur huitième de finale lundi, face à un meilleur troisième.

