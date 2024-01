Dominants dans l’ensemble et presque jamais inquiétés par le Cameroun, les Lions ont validé leur ticket pour les 8es de finale de la CAN vendredi (3-1). Percutant, Ismaïla Sarr s’est signalé avec un but et une passe décisive, Habib Diallo a enfin marqué. Tout comme Sadio Mané.

Des Lions pragmatiques atteignent déjà les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Après sa large victoire face à la Gambie (3-0), l’Equipe Nationale du Sénégal a réussi à enchaîner un deuxième succès de suite dans le groupe C face au Cameroun, grâce notamment à un bon Ismaila Sarr, au terme d‘une rencontre longtemps maîtrisée, face à une équipe à la fois trop désordonnée et impuissante mais qui a offert une fin de match en suspense (3-1). De quoi offrir un bon bol d’air aux champions d’Afrique en titre, qui pourront même tourner face à la Guinée, lors du dernier match de poule, mardi (17h00 GMT).

Les Lions, tous au diapason

Comme en octobre dernier, à Lens, les hommes d’Aliou Cissé ont remis ça en s’imposant face au même adversaire. Surtout, ils ont mis fin à une longue attente en gagnant pour la première fois face au Cameroun en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations. Et quoi de mieux que de le faire avec un brillant trio offensif pour enfin mettre fin à quelques doutes au niveau de l’efficacité offensive ? Ismaila Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané ont été au diapason et ont montré à tous qu’ils en avaient encore beaucoup dans les jambes, surtout l’attaquant d’Al-Shabab qui était en très grande difficulté avec son club saoudien avant cette CAN.

Mais la ligne offensive sénégalaise n’a pas été le seul secteur brillant dans cette rencontre, bien au contraire. Dans un 4-3-3 avec un seul changement d’homme dans le onze de départ, l’entrée de Pape Matar Sarr et la sortie de Moussa Niakhaté, blessé et supplée par Abdou Diallo dans l’axe, Aliou Cissé a d’abord pu savourer la première période de sa troupe, appliquée et capable de bien gérée. Alors qu’on a pas assisté à beaucoup d’occasions franches avant la pause, malgré une entame tambour battant des Camerounais, les Lions ont quand même pu rapidement prendre les devants grâce aux douzième but en sélection d’Ismaila Sarr.

Sur un corner bien tiré par Lamine Camara, André Onana boxe le ballon qui retombe à l’entrée de la surface. Pape Matar Sarr gagne son duel et le ballon revient dans les pieds d’Izo au point de pénalty, qui se retourne et tente sa chance. La frappe est légèrement contrée par Zambo Anguissa. Suffisant pour tromper Onana (16e). Solidaires avec un milieu de terrain très précieux à la récupération et des défenseurs bien en place, les Lions ont ensuite laissé le ballon aux Lions Indomptables qui n’ont presque jamais réussi à en faire bonne utilisation pour mettre à mal les joueurs d’Aliou Cissé dont les situations se sont succédées (22e, 38e).

On retiendra que Kalidou Koulibaly et ses partenaires n’ont pas flanché au retour des vestiaires, même s’ils ont manqué un peu de rythme et plus ont été plus contestés par les Camerounais. Mais le superbe ballon de Lamine Camara pour Ismaila Sarr à la 53e minute pouvait suffire dans cette reprise, si l’ailier de l’OM n’avait pas manqué sa remise pour Sadio Mané, alors qu’il pouvait tenter lui-même. Alors que quelques instants plus tard, le Sénégal remettait le danger dans le camp adverse avec une jolie action collective. Il fallait bien au Cameroun un sauvetage d’Oliver Kemen (56e) pour ne pas permettre aux Lions d’enfoncer le clou.

Mané met le Cameroun définitivement à terre

Premier moment de fébrilité dans le camp sénégalais, Édouard Mendy manque sa prise de balle sur un centre de Nkoudou. Heureusement, le ballon ricoche sur la jambe de Koulibaly et sort en corner (68e). Avertis, les hommes d’Aliou Cissé réagissent et doublent la mise grâce à un but d’Habib Diallo, idéalement servi par Ismaila Sarr (71e). De quoi sonner la rédemption de l’ancien joueur de Strasbourg, qui n’a jamais lâché dans ce match. Un peu comme les Lions Indomptables qui ont remis du suspense avec la réduction de Jean-Charles Castelleto, qui devance Kalidou Koulibaly dans le duel pour mettre sa tête sur ce centre de Ntcham (83e).

Ce but aura eu le mérite de donner un peu de peps dans cette rencontre. Et le Cameroun est même passé tout près de l’égalisation. Sur un centre de Castelletto, Nkoudou place un coup de tête alors qu’il est à deux mètres du but. Mais de façon assez incroyable, il ne trouve pas le cadre. Heureusement pour le Sénégal, d’autant plus que quelques instants après, Sadio Mané mettait fin à tout suspense sur une passe décisive d’Idrissa Gana Gueye. Pragmatiques, les Lions font carton plein et rejoignent les huitièmes de finale. Place désormais au fameux « match des coiffeurs », contre la Guinée, dans 4 jours, en espérant finir en tête de ce groupe C.

