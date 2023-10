Arrivé en prêt de Brighton lors du dernier marché des transferts, l’attaquant sénégalais a fait une mise au point sur son avenir.

Prêté cette saison au Glasgow Rangers par Brighton, Abdallah Sima (22 ans) a retrouvé de sa superbe et brille de mille feux avec le club écossais. En 16 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant sénégalais a déjà marqué 9 buts. À tel point qu’il pourrait être définitivement transféré dans l’équipe écossaise ? Le joueur n’a pas voulu préciser son futur.

« Je ne sais pas. Je suis juste heureux d’être ici, de marquer des buts et de profiter de chaque minute passée ici aux Rangers. Avant de venir ici, on m’a dit que c’était un grand club avec des fans incroyables, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi grand. On verra ce qui va se passer dans quelques mois », a-t-il déclaré dans un entretien avec le Glasgow Times.

wiwsport.com