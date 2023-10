Devant au score grâce au premier but de Chérif Ndiaye, l’Etoile Rouge de Belgrade avait été rejointe puis menée avant d’accrocher le point du nul face aux Young Boys de Cheikh Niasse (2-2).

Il n’y aura donc pas de vainqueur à l’issue de ce duel entre deux équipes mettant aux prises les Sénégalais Chérif Ndiaye et Cheikh Niasse. Au terme d’une rencontre âprement disputée mercredi soir dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, l’Etoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne se sont en effet quittés sur un score de parité (2-2).

De nouveau titulaire à la pointe de l’attaque, Chérif Ndiaye avait ouvert les hostilités après 35 minutes de jeu pour son premier but avec les Serbes. Mais ces derniers ont été menés en seconde période après les buts de Filip Ugrinic (48e) et Cédric Itten (61e, s.p). Passeur décisif sur le premier but serbe, Osman Bukari a réussi à égaliser pour le Red Star dans les dernières minutes (88e).

C’est quand même un résultat qui n’arrange aucune des deux formations qui occupent respectivement la troisième et quatrième place du groupe G, dans un classement bien évidemment dominé par Manchester City. En déplacement en Allemagne à la même heure, les tenants du titre de la Ligue des Champions se sont imposés face au RB Leipzig (1-3), en marquant deux buts en fin de match.

wiwsport.com