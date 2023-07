Le Sénégalais Pape Abou Cissé, qui n’est pas du groupe de l’Oympiakos pour un stage de pré-saison en Autriche, va devoir trouver un nouveau club s’il ne veut pas passer une saison 2023-2024 blanche.

Pape Abou Cissé connaît, encore une fois, une fin difficile à l’Olympiakos. Toujours sous contrat avec Le Pirée, le défenseur central sénégalais n’entre véritablement pas dans les plans du nouvel entraîneur Diego Martínez. Tant et si bien qu’il a été placé, depuis plusieurs mois, sur la liste des transferts, et, à l’exception de son compère et compatriote Ousseynou Ba, n’est pas du groupe pour un stage de pré-saison prévu en Autriche.

L’ancien joueur de l’AS Pikine a été laissé à Rentis, le centre d’entraînement du club grec, certaines sources précisant qu’il serait en train de soigner une blessure et rejoindrait ensuite l’équipe. Mais n’en doutez pas, «PAC» va devoir trouver un nouveau point de chute durant ce mercato estival s’il ne veut pas passer une saison blanche à attendre la fin de son contrat, le 30 juin 2024. Pourtant, Abou Cissé a longtemps été un élément à part entière dans l’effectif de l’Olympiakos. Arrivé de l’AC Ajaccio en 2017, il s’est vite imposé dans cette formation.

Installé comme un solide titulaire pendant cinq saisons, celui qui a passé un prêt de six mois à Saint-Etienne lors de seconde partie de la saison 2020-2021, aura ardemment défendu le maillot rouge et blanc à 151 reprises, marquant même 17 buts et remportant trois trophées, dont deux championnats. Mais les pépins physiques et certains dérapages ont clairement porté préjudice à Pape Abou Cissé, en particulier durant la saison dernière.

Le Pikinois a très peu joué en 2022-2023, seulement 19 matchs tous terrains confondus, conséquence de son absence en sélection depuis la Coupe du Monde. Toutefois, du haut de ses 27 ans, le champion d’Afrique aux 16 sélections en Equipe Nationale du Sénégal peut garder espoir entre sa bonne côte acquise ces deux dernières années, et le fait que le mercato ne vient que de commencer. Plusieurs clubs, dont des saoudiens, sont intéressés.

