L’entraîneur de l’Olympiakos est revenu sur la soirée cauchemardesque de son défenseur sénégalais lors de la débâcle en Ligue Europa contre Qarabağ.

À l’instar de son équipe, auteure d’un début de saison complètement raté, Pape Abou Cissé vit des semaines compliquées à l’Olympiakos. Titulaire indiscutable et indiscuté depuis son arrivée dans Le Pirée, le défenseur central sénégalais connaît de grosses difficultés en ce début de saison. Son match contre Qarabağ en Ligue Europa League ce jeudi soir en est la preuve parfaite.

En deçà de sa forme, le Champion d’Afrique a commis plusieurs erreurs, dont la principale a été sur le second but concédé par son équipe (82e). Durant une bonne partie de la rencontre, il a été sifflé par une partie du public présent au Stade Karaiskakis. Puis, quelques instants après sa bourde, son entraîneur décide de le sortir pour faire entrer Mathieu Valbuena à la 83e minute.

Pour un footballeur qui se voit peut-être intouchable et habitué à finir les rencontres, ceci peut être mal reçu. Et cela a été le cas avec Pape Abou Cissé. À sa sortie, le Champion d’Afrique s’est emporté avec des supporters. Il a soulevé son maillot pour répondre (à sa manière) au public. Puis, à la fin du match, il s’est dirigé devant les tribunes pour livrer des mots à quelques supporters.

Un comportement qui pourrait avoir de répercussions et qui a agacé l’entraîneur de l’Olympiakos. « Je n’ai pas vu Pape Abou Cissé. Je n’ai pas vu son comportement mais on m’a tout dit. Quand un joueur commet des erreurs sur le terrain, vous pouvez l’accepter mais il se comporte autrement en dehors du terrain, c’est plus grave. C’est inutile et inacceptable parce que tous les supporters nous aiment », a déclaré l’Espagnol.

wiwsport.com