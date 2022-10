L’Olympiacos a subi un 3e revers consécutif dans le Groupe G de l’Europa League. Pape Abou Cissé et ses partenaires se sont inclinés à domicile devant Qarabağ (0-3).

Malgré un deuxième changement d’entraîneur effectué avec la nomination de l’Espagnol Míchel il a trois semaines, l’Olympiacos n’y arrive pas encore. Ce jeudi soir, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue Europa, Le Pirée a été battu à domicile par Qarabağ (0-3), soit une troisième défaite en autant de matchs de C3 cette saison.

Malgré la titularisation du défenseur sénégalais Pape Abou Cissé, le club grec a cédé face à son homologue azéri à la 68e minute sur un but d’Owusu Kwabena. Puis, dans les dix dernières minutes, Qarabağ a tué le suspense a rajoutant un deuxième but par l’intermédiaire de Marko Vesovic (82e). Pour empirer beaucoup la soirée grecque, Sheydaev marquait le 0-3 (86e).

Ainsi, l’Olympiacos reste bon dernier du Groupe G avec zéro point. La qualification au second tour de Ligue Europa semble donc très loin pour Pape Abou Cissé et ses partenaires. D’autant plus que Fribourg cartonne en tête de la poule avec neuf points sur neuf possibles, alors que Qarabag est deuxième avec six points et Nantes troisième avec trois points.

