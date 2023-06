La Fédération sénégalaise de Golf (FSG) a bouclé son championnat national samedi à l’hôtel Saly Golf, avec la 8ième et dernière journée de la saison. Mataliba Diop a remporté cette dernière journée en écrasant la concurrence.

12 golfeurs professionnels et 26 amateurs ont pris part à la 8ème et dernière journée du championnat national. Cette ultime journée s’est tenue en présence du secrétaire général de la FSG, Amidou Wane. Après une rude bataille entre joueurs pros, Mataliba Diop remporte l’épreuve avec 45 points et s’empare de l’enveloppe de 750 000 FCFA. Il est suivi au classement général par Siny Diop (29 points) et Libasse Mbaye (24 points).

Le golfeur Mataliba Diop réalise ainsi le back to back alors qu’il a été le meilleur joueur de la dernière saison. Il se succède ainsi au palmarès national.

Résultats 8e journée

Samedi 24 juin 2023

Pros : 1er Mataliba Diop (45 pts), 2ième Siny Diop (29 pts), 3ième Libasse Mbaye (24 pts)

Caddies : 1ière Daba Sène (74 pts), 2ième Théophile Diatta (53 pts), 3ième Mamadou Neglis (50 pts)

Amateurs

*Série 1

1er Malick Madeira (54 pts), 2ième Franck Devargas (50 pts), 3ième Didier Preira (24 pts)

*Série 2

1er Fadel Ndiaye (34 pts), 2ième Pape Seck (34 pts), 3ième Maguette Barry (32 pts)

*Série 3

1er Pascal Thiam (46 pts), 2ième Mermi Rohad (40 pts), 3ième Karim Gaog Go (34 pts)

wiwsport.com avec Stades