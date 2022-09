Après un premier stage de détection des jeunes le 05 aout dernier, la Fédération sénégalaise de Golf (FSG) a organisé un second stage de formation d’une semaine à l’hôtel Golf de Saly, qui a pris fin samedi dernier.

Ce stage entre dans le cadre de la détection des jeunes golfeurs en direction des JOJ de Dakar 2026. L e président de la fédération , Baïdy Agne, compte appuyer la direction technique national dans sa politique de détection des jeunes meilleures golfeurs du Sénégal.

Ce stage de Saly regroupé 22 jeunes golfeurs (11 filles et 11 garçons), venus des clubs de Saly, des Almadies et du Cap Skrirring. Ce stage a pour objectif de faire de ces jeunes de futur talent, qui performeront dans les compétitions fédérales et alimenteront l’équipe national du Golf du Sénégal pour les JOJ Dakar 2026.

Présent à cette cérémonie de clôture du stage, le président Baïdy Agne s’engage «à mettre en place un championnat des jeunes », mais aussi «aider la DTN dans sa politique de détection de jeunes talents en direction des JOJ Dakar 2026 ».

Il poursuit : «Nous travaillons pour mettre en place une équipe compétitive qui pourra nous apporter de la satisfaction aux JOJ et qui sera en mesure de rivaliser aves les autres nations. Je compte appuyer la direction technique pour mettre les jeunes golfeurs dans les meilleurs conditions. Mon objectif est d’avoir les meilleurs jeunes golfeurs, une fille et un garçon, qui pourront dignement défendre les couleurs du Sénégal aux JOJ Dakar 2026».

Avec Stades