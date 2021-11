Battus hier par les Scorpions de la Gambie dans l’épreuve single (individuelle) avec une différence de 3 points (15,5 contre 12,5), les 28 Lions du Sénégal ont une belle occasion de renverser la tendance, ce samedi, pour remporter la 1ère édition de la Coupe Sénégambie, à l’occasion de l’épreuve greensome (double) au Fajara Golf de Banjul.

Il y avait 28 points à se partager dans cette épreuve single (individuelle). Sur ces 28 points, la Gambie en a glané 15,5 et le Sénégal n’a eu que 12,5 au cumul total des parties amateurs et professionnels. Une entrée en matière ratée face à des joueurs amateurs et professionnels gambiens maîtres de leur jardin de Fajara (parcours de 18 trous).

Invité à faire une lecture technique de ce revers d’entrée, le Directeur technique national, Demba Niassy, parle de fatigue due à la chaleur, d’un terrain hostile en green sable : «On a démarré pratiquement à 10 heures et il faisait très chaud. Ce qui fait que physiquement, certains joueurs n’ont pas pu tenir à la dernière minute. Pour certains joueurs, c’était la première fois qu’ils jouent sur ce genre de green de sable. Ce qui fait que les Gambiens étaient plus forts que nous».

Les Lions prêts à renverser la tendance dans l’épreuve double

Après avoir trébuché dans l’épreuve individuelle, les 28 Lions amateurs et professionnels ont une belle occasion, ce samedi, de se relever de leur chute, à l’occasion de l’épreuve greensome (double ou paire), prévue ce matin. Pour cela, les protégés du président Baïdy Agne doivent nécessairement élever leur niveau de jeu et se montrer plus précis et plus adroits dans leur coup sur le green.

«Dans cette épreuve, on aura l’occasion de rectifier le tir, parce que c’est une épreuve où les joueurs vont se compléter. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus précis. Donc, ils pourront nous permettre, avec un bon cumul de points, de renverser la tendance et de remporter le trophée inch’Allah», espère-t-il.

Cette épreuve de double va clôturer la 1ère édition de la Coupe Sénégambie. à l’issue de cette épreuve, après cumul des deux épreuves (individuelle et double) on saura qui de la Gambie ou du Sénégal s’adjugera la 1ère édition

Stades