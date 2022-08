La fédération sénégalaise de golf a organisé samedi 5 août, à l’hôtel Golf de Saly, une journée de détection des jeunes golfeurs, pour en faire des futurs talents de golf à l’horizon des JOJ 2026, qui a vu la participation de 22 jeunes golfeurs (11 filles et11 garçons), issus des clubs de Saly Golf, Golf Club de la Pointe des Almadies et Golf Club Met Cap Skrirring.

C’est dans le cadre d’une collaboration avec les différents golfeurs professionnels que la fédération sénégalaise de golf a organisé cette journée de formation. L’objectif de cette journée est de faire des enfants de futurs ta lents qui performeront dans les compétitions fédérales et alimenteront l’équipe nationale du golf du Sénégal pour les JOJ Dakar 2026.

«Cette formation entre dans le cadre du court et long termes et nous travaillons pour mettre en place des écoles de golf pour les académies de Saly, Almadies, Technopôle et Cap Skrirring, pour pou voir mettre en place. un championnat jeunes, mais aussi il y a les JOJ Dakar 2026, qui arrivent et nous travaillons dans le long terme pour mettre en place une équipe compétitive qui pourra nous apporter de la satisfaction et qui sera en mesure de rivaliser avec les autres nations», souligne Demba Niassy, directeur technique national du golf.

Cette journée entre dans le cadre de la vulgarisation de la discipline : «nous sommes là pour mieux faire la pro motion de la discipline, certes beaucoup de Sénégalais voient le golf comme un sport de bourgeois, c’est pourquoi la fédération organise souvent des journées portes ouvertes pour expliquer que le golf est un sport complet et qu’on peut le pratiquer sans avoir de moyens», ajoute le DTN Demba Niassy.

