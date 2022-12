En partenariat avec MSGBC pétrolier, le Golf Club de popu la Pointe des Almadies a organisé sa 2ème journée de championnat vendredi et samedi dernier. Samba Niang dit Papi s’est imposé chez les pros.

Initié il y a de cela 2 mois, le championnat du club de la Pointe des Almadies bat son plein. Le par- cours de l’hôtel King Fahd Palace des Almadies a été, vendredi et samedi, le théâtre des opérations de la 2ème journée. Plus de 300 joueurs (pros et amateurs de différentes nationalités) ont y pris part. Au bout du compte des 2 jours rudes de compétitions, sur un par- cours en 18 trous de 10 km de marche, Samba Niang s’est adjugé le trophée de la catégorie des professionnels.

Heureux, Samba Niang, par ailleurs capitaine du club des Almadies, déclare : «Ce championnat vise à faire revenir l’esprit de club et à faire voir aux gens ce qu’est le golf», mais aussi «rendre le golf beaucoup plus visible et accessible ».

Pour sa part, le président de la commission juridique du club, Didier Daniel Préira, confie : «Nous avons au Sénégal des joueurs naturellement talentueux», mais « le seul problème que nous avons, c’est qu’ils sont mal accompagnés et on les voit jouer avec des équipements obsolètes ».

Malgré tout, «ils parviennent à faire des scores de professionnels de très haut niveau», dit-il. Avant d’indiquer: «C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à mieux populariser le golf. Parce que nous avons du talent brut et le talent brut, c’est en le taillant, en l’affinant, qu’on en fait un bijou et je suis sûr qu’on peut avoir d’excellents joueurs de golfs. Mais, il faut que le ministère accompagne les golfeurs« .

Avec Stades