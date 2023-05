Abdoulaye Seck, le défenseur sénégalais du Maccabi Haïfa, a été élu meilleur joueur étranger de la saison du Championnat israélien.

Victime de racisme lors d’un match de Championnat face à l’Hapoel Beer-Sheva puis suspendu pour sa réaction vis-à-vis des supporters de l’équipe adverse, Abdoulaye Seck tient une petite revanche qu’il doit apprécier à sa juste valeur puisqu’elle émane du public. En effet, à travers son site et ses réseaux, le célébre média sportif israélien ONE organisait un vote auprès des acteurs du football local et demandait notamment qui a été le meilleur joueur étranger de la Ligat ha’Al (D1 israélienne).

Et pour une grande majorité à l’issue de ce vote réalisé par des supporters, des entraîneurs et des joueurs, c’est le défenseur central sénégalais qui a été élu. Il devance son coéquipier et milieu surinamien Tjaronn Chery, l’ailier du Maccabi Netanya Patrick Twamsi, les attaquants du Maccabi Tel Aviv et du Beitar Jérusamel George Yovanovitch et Yoon Nicolasco, ainsi que le défenseur d’Ashdod, Nenad Svetkovi.

C’est donc forcément une récompense méritée pour Abdoulaye Seck, qui figure logiquement dans l’équipe type de la saison. L’ancien joueur du Royal Antwerp a brillé pour sa première saison en Israël, marquant notamment six buts et délivrant une passe décisive en 36 matchs toutes compétitions confondues. Et comme cela ne pouvait manquer, le Champion d’Afrique de 30 ans a également décroché le titre du Championnat avec le Maccabi Haïfa.

