Le défenseur sénégalais du Maccabi Haïfa s’était dirigé vers les supporters de l’Hapoel Beer-Sheva pour protester. Malgré sa version des faits, la commission de discipline du football israélien l’a suspendu.

C’est une décision qui illustre parfaitement l’injustice que les Israéliens peuvent faire subir à un individu sans calculer. Le 1er mai dernier, lors du choc du haut de tableau entre l’Hapoel Beer-Sheva et le Maccabi Haïfa qui pouvait décider le titre de champion en cas de victoire des Vert et Blanc (finalement battus 2-1), Abdoulaye Seck était la cible de cris racistes de la part des supporters de l’équipe adverse durant tout au long de la rencontre. À la fin de la partie, le défenseur sénégalais s’est dirigé vers les tribunes pour protester.

« Ça m’a tellement fait mal que j’ai pleuré »

Mais pour avoir pointé ses doigts et lancé quelques mots aux « supporters » de l’Hapoel Beer-Sheva, le Champion d’Afrique de 30 ans avait écopé d’une suspension d’un match qu’il a purgée lundi dernier lors de la victoire contre le Maccabi Tel-Aviv (3-1), qui rapproche son équipe du titre. Ce mercredi, la Commission de discipline du Championnat d’Israël l’a convoqué pour étudier l’affaire. L’occasion pour l’ancien joueur du Stade de Mbour de se confesser devant le tribunal et revenir sur tout ce qu’il a vécu au Stade Turner

« Je suis vraiment désolé d’être ici. Je ne souhaitais pas en arriver au point où je me retrouverais devant une commission de discipline et je m’en excuse. Je n’ai pas participé à une bataille, je me défendais. Ce qui s’est passé ne m’est jamais arrivé depuis que j’ai commencé à jouer au football », a d’abord admis Abdoulaye Seck. Avant de développer : « J’ai été victime de cris racistes. Je joue en professionnel depuis 8 ans et je n’ai jamais rien vu ni entendu de tel. Je n’ai pas réagi pendant le match mais, à la fin du match, j’ai entendu des choses encore pires et ça m’a tellement fait mal que j’ai pleuré et c’est pourquoi j’ai réagi comme ça. Ce que les supporters disaient ? Chante ‘O O O’ comme des singes. ‘Sale nègre’, ‘Retourne en Afrique’, ‘Tu n’as pas de place ici pour jouer’. C’est ce qui m’a fait mal »

Le club et ses coéquipiers prennent la défense d’Abdoulaye Seck

Pourtant, malgré sa version des faits très frappante, Abdoulaye Seck n’a pas pu échapper à une suspension plus longue. L’ancien joueur du Royal Antwerp doit en effet purger une peine de trois matchs (en plus de celui contre le Maccabi Tel Aviv). Ce qui signifie donc qu’à deux journées de la fin, il ne devrait plus rejouer en Championnat cette saison, à moins que la sanction ne soit levée. Néanmoins, il peut compter sur le soutien de son club et celui de ses coéquipiers. « Ce qui a conduit à la situation, ce sont des chants racistes intolérables », estime t-on au sein du Maccabi Haïfa. Nous avons montré des vidéos choquantes, nous avons montré la vérité devant le tribunal. Seck a déjà été suspendu lors du dernier match contre le Maccabi Tel Aviv et c’était un match de trop. Qu’en est-il de la protection des joueurs et la lutte contre le racisme ? »

De son côté, le milieu de terrain international israélien Dolev Haziza souligne « un scandale ». « C’est tout simplement un scandale. Abdoulaye Seck est le joueur et le plus professionnel et le plus respectueux avec qui j’ai joué. Il a été insulté et hué pendant tout le match, mais il a quand même ignoré, il n’a pas réagi, il souffrait en silence et n’a fait aucun geste. À la fin d’un match aussi important, quand tu es victime de telles choses et qu’au final tu agites un doigt vers les tribunes, c’est parce que c’était déjà trop pour lui, et ça m’a plus encore fait mal de le voir pleurer sur le terrain. Pour cela, ils exigent une suspension ? Et pour 3 matchs de plus ? Embarrassant, juste gênant tout simplement », s’est plaint le joueur de 27 ans sur une Story partagée sur Instagram.

Contrairement à la décision de la Commission de discipline, l’Hapoel Beer-Sheva a annoncé, ce jeudi, que les supporters qui ont hué Abdoulaye Seck ont été interdits de stade. « Les supporters qui se sont comportés de manière raciste lors du match contre le Maccabi Haïfa ont été immédiatement expulsés et ne leur seront pas vendus d’abonnements la saison prochaine. En outre, la police enquête sur les détails de l’affaire et sur les personnes impliquées », peut-on lire dans un communiqué. De quoi aider la Commission de discipline pour lever la suspension du défenseur sénégalais ?

wiwsport.com