Large vainqueur du Maccabi Netanya ce lundi soir (1-5), le Maccabi Haïfa est sacré champion d’Israël pour la 15e fois de son histoire. Un beau titre aussi pour Abdoulaye Seck.

En se déplaçant à Netanya ce lundi 15 mai, pour le compte de l’avant-dernière journée des Play-offs, le Maccabi Haïfa tenait sa grande occasion de sceller le sort du Championnat. Le Maccabi Netanya reste sur une belle forme, mais difficile pour la formation de Ran Kozun de repousser la célébration du titre du Maccabi Haïfa à l’ultime journée, d’autant plus qu’un point pouvait suffire aux Verts en cas de contre-performance du dauphin Hapoel Beer-Sheva qui se déplaçait en même temps sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv.

Néanmoins, les locaux ont donné du fil à retorde aux visiteurs. Le Maccabi Haifa a bien réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Tjaronn Chery (0-1, 15e). Mais les joueurs du Netanya ont remis les pendules à l’heure peu avant la pause grâce à une réalisation d’Igor Zlatanovic (1-1, 40e). La partie semblait-elle indécise donc ? Pas vraiment puisque les hommes de Barak Bakhar ont tranquillement réussi à faire la différence en seconde période grâce à Dia Saba (53e, 88e) et Mohammad Abu Fai (1-3, 59e) et Frantzdy Pierrot (1-4, 83e). A l’arrivée, une manita 1-5 et un quinzième titre de Champion d’Israël, le troisième de suite pour le Maccabi Haïfa.

Abdoulaye Seck, un super champion

Arrivé librement de tout contrat lors du dernier mercato estival, l’ancien défenseur du Royal Antwerp a mis tout le monde d’accord dans le football israélien. Bien que ce n’était pas gagné d’avance, le joueur de 30 ans est devenu au fil des rencontres un incontournable dans le dispositif de Barak Bakhar, l’entraîneur du Maccabi Haïfa qui trouve même en lui l’aspect couteau suisse, puisque le défenseur sénégalais a connu quasiment tous les postes positions en défense cette saison.

23 matchs joués dans l’intégralité sur 27 possibles, entre le Championnat régulier et les Play-offs, Abdoulaye Seck, encore suspendu pour avoir défendu son honneur contre le racisme, est l’un des joueurs les plus utilisés par son coach cette saison. Mieux, il a souvent aussi été noté parmi les meilleurs acteurs des matches qu’il a disputés. Ses prestations ont généralement été saluées dans la presse sportive locale, alors que beaucoup étaient plutôt sceptiques au sujet d’un défenseur que pratiquement personne ne connaissait encore en Israël.

Mais l’ancien joueur du Stade de Mbour a fini par être reconnu à sa juste valeur, même au Sénégal, puisque ses performances lui ont permis de retrouver la sélection au mois de mars de dernier et surtout briller avec les Lions. Sans doute convaincu qu’il lui reste encore trois voire quatre belles années dans le football de haut niveau, le défenseur-buteur du Maccabi Haïfa (il a marqué 6 buts cette saison), devrait repenser à son avenir lors du prochain mercato estival, après avoir notamment été victime de racisme dans le Championnat israélien.

wiwsport.com