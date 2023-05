Relégués sans avoir joué. C’est la triste soirée que les supporters du Reading FC et leurs joueurs ont vécu ce jeudi 4 avril 2023. Les Royals, premier relégable du Championnat avec une série de douze rencontres sans victoire, ne peuvent plus sauver leur tête en Championship après la victoire de Huddersfield contre Sheffield United (1-0), jeudi soir, en match en retard de la 44e journée. À une journée de la fin, Reading FC ne peut plus rattraper Cardiff City, premier non relégable.

Il n’y aura donc pas de « finale » pour le maintien, puisque Huddersfield et Reading doivent s’affronter, lundi prochain au John Smith’s Stadium, lors de la dernière journée de Championship. Le sort était clairement attendu pour Reading, qui n’a jamais gagné de constance cette saison (21 défaites, 13 victoires, 11 nuls). Mais il faut quand même dire que cette descente est la conséquence d’une déduction de six points pour non-respect d’un plan budgétaire établi avec la League anglaise.

The Royals are relegated.

We will fight another day and we will rise again.

But right now, it hurts. Fans, staff, players all hurting.

You have always been there…in the good times and the bad.

Thank you for your support all season, right now and in the future 💙 pic.twitter.com/MwFtjSIwMg

— Reading FC (@ReadingFC) May 4, 2023