L’entraîneur du Reading FC n’a pas aimé le geste de Mamadou Loum Ndiaye, expulsé contre Blackburn ce mercredi soir.

C’est l’une des quelques mauvaises images de la soirée du Reading FC sur la pelouse de Blackburn Rovers ce mercredi soir. À l’occasion de la 37e journée de Championship, les Royals se rendaient à l’Ewood Park pour tenter de mettre fin à une série de trois défaites d’affilée. Une mission en vain, puisque la formation de Paul Ince n’a fait que prolonger la spirale négative, en s’inclinant sur le score de 2 à 1.

Le coup de sang de Loum Ndiaye

Et lors de cette rencontre, Reading a été encore plus pénalisé dans la fin de partie par l’expulsion de son milieu de terrain sénégalais Mamadou Loum Ndiaye, qui revenait pourtant de blessure après avoir raté plus de trois semaines de compétition. Le Champion d’Afrique a vu rouge direct à la 85e minute pour avoir fait une « Zidane à l’italienne », enfin pour avoir donné un coup de tête à Sam Gallagher.

Une attitude qui n’est absolument pas du même goût que celui de l’entraîneur des Royals, qui estime que le Sénégalais de 26 ans a tout gâché, notamment la bonne prestation qu’il était en train de faire. « J’ai été déçu par Mama (Loum Ndiaye). Il a très bien joué, il était exceptionnel et nous avions l’air d’une meilleure équipe quand il en faisait partie. C’est un numéro 6 naturel qui permet à Jeff (Hendrick) et Ces (Casadei) de se projeter », a d’abord regretté Ince en conférence de presse.

« Il nous a tous laissé tomber »

Le technicien de 55 ans n’en démord pas de son opinion : « Nous sommes très légers au milieu de terrain, et c’était bien de le voir revenir et jouer de même façon qu’au début de la saison, je pense très bien. Faire cette stupidité et se laisser tomber, ainsi que le club, vous tue. Nous sommes dans un moment crucial de la saison et maintenant nous allons le perdre pendant trois matches, ce qui est regrettable », poursuit Paul Ince.

« J’aime Mama, mais il ne doit pas faire ça. Normalement, j’ai regardé (les images) pour voir si ça mérite une expulsion ou pas, et ça mérite un carton rouge. Il n’y a pas moyen d’y échapper, c’est un carton rouge. À la 85e minute, vous ne pouvez pas faire ça, et il a laissé tomber tout le monde. Il le sait. J’ai été dans des situations où j’ai laissé tomber les gens et vous le savez, mais cela affecte l’équipe maintenant. » Loum on fire!

