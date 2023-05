En déplacement à Huddersfield jeudi soir, Sheffield United s’est incliné 1-0. Un succès qui permet aux visiteurs de se maintenir et d’envoyer Reading en League One.

Il n’y aura pas de passe de trois pour Sheffield United pour cet avant-dernier match d’une très longue saison 2022-2023. Au sortir de derniers jours pleins de célébrations avec la montée acquise depuis le 26 avril dernier, les Blades voulaient enchaîner une troisième victoire, ce jeudi soir en match en retard de la 44e journée de Championship. Mais c’était sans compter sur une équipe de Huddersfield qui voulait arracher son maintien.

Face à une équipe qui a complètement refusé de faire le jeu, Iliman Ndiaye et ses partenaires ont monopolisé le ballon, mais ne sont pas parvenus à trouver de bons espaces pour trouver la marque. Après s’être longtemps accrochés, les Terriers ont fait exploser de joie leurs supporters en ouvrant le score grâce à Daniel Ward. L’unique but de l’attaquant de 32 ans permettait à Huddersfield de se maintenir puis d’envoyer Reading FC en D3.

United lose out at The John Smith's Stadium.#SUFC || @UltiChamps pic.twitter.com/viFjj31op6

— Sheffield United (@SheffieldUnited) May 4, 2023