Et s’il faisait ses débuts avec Tottenham là où tout a vraiment commencer, en France ? En tout cas, Pape Matar Sarr pourrait avoir cette opportunité ce mardi soir à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions.

Envoyé en équipe réserve le week-end dernier, le jeune milieu de terrain sénégalais a fait son retour sous les ordres d’Antonio Conte. Il démarrera en tant que remplaçant la décisive rencontre contre l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome.

Here's how we line-up to face @OM_Officiel 👇#UCL pic.twitter.com/ksnTWmP6NN

