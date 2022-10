Sans ses internationaux sénégalais, l’OM a été battu, ce mercredi soir, à Francfort (1-2) mais peut encore se qualifier en huitièmes de finale de C1, à une journée de la fin.

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort, mercredi lors de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, et se retrouve dernier du Groupe D mais garde une chance de qualification. Les Olympiens étaient sans Pape Gueye, blessé, et Bamba Dieng, non éligible pour la compétition.

Dans un stade toujours aussi bouillant, notamment en compétitions européennes, l’OM a encaissé un premier but dès la troisième minute par le Japonais Daichi Kamada. Puis, les joueurs d’Igor Tudor ont réagi en égalisant par Mattéo Guendouzi (22’), avant d’encaisser un second but cinq minutes plus tard par l’attaquant français Randal Kolo Muani.

Les Olympiens joueront leur avenir européen mardi prochain, à domicile, contre Tottenham. Une victoire et la qualification sera acquise pour les Marseillais qui compte 6 points dans un groupe très serré, puisque le Sporting Portugal et Francfort, respectivement deuxième et troisième, ont seulement un point d’avance sur l’OM, alors que Tottenham est 1er avec 8 points.

⏱ 90’+3⎪#SGEOM 2️⃣-1️⃣ 🏁 Fin du match. Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s’inclinent à Francfort, l’issue du 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗗 se jouera le 01/11 à l’@orangevelodrome.

📆 Rendez-vous samedi à Strasbourg pour la 1️⃣3️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/wZ6EWteL5d — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2022

