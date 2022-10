Chelsea s’est imposé contre le Red Bull Salzbourg ce mardi (2-1). À une journée de la fin de la phase de groupes de C1, les Blues assurent la qualification aux huitièmes.

Sans Edouard Mendy, resté sur le banc, ni Kalidou Koulibaly, touché à un genou et jugé trop juste pour cette rencontre, Chelsea ne s’est pas laissé surprendre. Opposés au Red Bull Salzbourg ce mardi 25 octobre dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, les Blues s’imposent (2-1) sans grandes difficultés.

Les hommes de Graham Potter ont dominé le premier acte et son repartis aux vestiaires avec l’avantage grâce à un beau but de Mateo Kovačić (23e). En début de seconde mi-temps, les Autrichiens sont revenus à la marque par l’intermédiaire de Chukwubuike Adamu (49e). Mais les Anglais reprendront les devants grâce un superbe but signé Kai Havertz (64e).

Malgré quelques frayeurs dans le camp de Kepa, Chelsea parvenait à garder cette avance et valider la qualification pour les huitièmes de finale de C1. Cerise sur le gâteau, en cas de contreperformance du Dinamo Zagreb contre l’AC Milan ce soir, les coéquipiers d’Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly assureraient la première place du Groupe E.

wiwsport.com