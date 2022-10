Les Sixers et les Celtics ouvraient le bal pour la saison 2022-2023 de la NBA, mardi soir. Georges Niang entamait sa 3e année dans la prestigieuse ligue.

Philadelphie a perdu son premier match de la saison face à Boston (126-117). Les Sixers qui ont réussi une bonne entrée avec un premier quart temps remporté (29-24), sont restés moins offensifs lors du second round (34-39). Malgré les grosses performances de James Harden (35 points) et Joel Embid (26 points et 15 rebonds).

Les Celtics avec Jaylen Brown et Jason Tatum qui ont chacun inscrit 35 points, ont sorti un troisième quart de feu (35-28). Un écart assez solide dans ce duel pour terminer le duel (28-29). Boston remporte le premier match de la saison NBA.

L’ailier Georges Niang a disputé 12 minutes pour 3 points inscrits et une passe décisive. Le prochain match des Sixers est prévu aujourd’hui a 23h30 face aux Bucks.

